В «Сочи» высказались о целях клуба в следующем сезоне
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Гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о целях клуба в следующем сезоне. Сегодня, 21 мая, южане разгромили в матче 30-го тура РПЛ «Динамо» со счётом 5:1 и завоевали серебряные медали.
«Хорошая игра! Вы всё сами видели. Контракт с Федотовым? Всё по окончании сезона — такие вещи сейчас не комментирую. Какая цель на следующий сезон? Быть в еврокубках!» — передаёт слова Рубашко корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
«Динамо» в 30 матчах набрало 53 очка и финишировало на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (56) — на втором месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».
«Сочи» впервые в своей истории завоевал медали чемпионата России.
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