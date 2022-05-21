Бальбуэна и Варела заявили, что будут готовы сыграть в финале Кубка со «Спартаком»

Защитники «Динамо» Фабиан Бальбуэна и Гильермо Варела заявили о готовности сыграть в финале Кубка России с московским «Спартаком». Слова футболистов передаёт корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Бальбуэна: я буду готов сыграть в финале.
Варела: и я буду играть со «Спартаком» — это сто процентов.
Напомним, финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники». Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».
Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять. У «Спартака» три победы в турнире, последняя из них датируется 2003 годом. «Динамо» лишь однажды выигрывало Кубок России – в 1995-м.
Обладатель Кубка России сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — санкт-петербургским «Зенитом».
- 21 мая 2022
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