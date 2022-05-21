Сослан Джанаев высказался о том, что потерял место в основе «Сочи»

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев прокомментировал ситуацию со своим игровым временем в команде.

«После травмы потерял место в основе? У нас есть семья, нет первого номера. Есть команда. Люди, которые на данный момент лучше, выходят и играют. Какие обиды могут быть?



Ты сегодня первый номер, а завтра третий. Всё всегда может меняться. Нужно доказывать каждый день, что ты номер один», — передаёт слова Джанаева корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Сегодня, 21 мая, в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Динамо» встречалось с «Сочи». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась разгромной победой сочинцев со счётом 5:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа.

«Динамо» в 30 матчах набрало 53 очка и финишировало на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (56) — на втором месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».