Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Фиорентина» — «Ювентус». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джанаев: могли участвовать в ЛЧ, но в мире много более важных вещей. Надо потерпеть

Джанаев: могли участвовать в ЛЧ, но в мире много более важных вещей. Надо потерпеть
Комментарии

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев, выигравший с командой серебряные медали РПЛ, высказался о пропуске еврокубков российскими командами.

«Подавлены из-за отсутствия еврокубков? Нет. Есть небольшое разочарование, что мы могли бы участвовать в ЛЧ. Это турнир номер один. Но ситуация видите какая. В мире много более важных вещей. Говорить, что мы убиты горем? Есть более важные вещи. Так сложилось. Надо перетерпеть. Дай бог всё закончится», — передаёт слова Джанаева корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Сегодня, 21 мая, в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Динамо» встречалось с «Сочи». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась разгромной победой сочинцев со счётом 5:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа.

«Динамо» хотело праздника, но опозорилось. Как эффектно «Сочи» взял серебро! «Динамо» хотело праздника, но опозорилось. Как эффектно «Сочи» взял серебро!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022