Джанаев: могли участвовать в ЛЧ, но в мире много более важных вещей. Надо потерпеть

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев, выигравший с командой серебряные медали РПЛ, высказался о пропуске еврокубков российскими командами.
«Подавлены из-за отсутствия еврокубков? Нет. Есть небольшое разочарование, что мы могли бы участвовать в ЛЧ. Это турнир номер один. Но ситуация видите какая. В мире много более важных вещей. Говорить, что мы убиты горем? Есть более важные вещи. Так сложилось. Надо перетерпеть. Дай бог всё закончится», — передаёт слова Джанаева корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Сегодня, 21 мая, в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Динамо» встречалось с «Сочи». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась разгромной победой сочинцев со счётом 5:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа.
- 21 мая 2022
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