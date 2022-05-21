Березуцкий высказался об уходе Дзагоева и Фернандеса из ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался об уходе Алана Дзагоева и Марио Фернандеса из армейской команды.

«Об уходе Марио Фернандеса мне хотелось бы сказать — я очень горд за себя и рад, что мне довелось играть с таким футболистом, профессионалом и человеком. Я его называю русским бразильцем по характеру. Что удивительно — мне удалось потренировать его. Он идеальный и как партнер, и как футболист для тренера.

С какими чувствами провожаю Алана Дзагоева? С точно такими же чувствами, как и Марио. Он на протяжении долго времени был частью ПФК ЦСКА, частью семьи. Алан отдавал все силы, бился за команду. Он очень талантливый игрок, но травмы не позволили раскрыть ему свой потенциал на 100 процентов. Но, даже несмотря на это, он был огромнейшей частью ПФК ЦСКА и внес несоизмеримой вклад в победы команды», — приводит слова Березуцкого официальный сайт ЦСКА.