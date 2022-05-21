Мелкадзе: обидно за ребят из «Спартака», что они на десятом месте

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе, ранее выступавший за московский «Спартак», высказался о результатах московской команды в прошедшем сезоне.

«Провал «Спартака»? Мне обидно за ребят, которые там играют. Что они на таком месте. И всё. Я за ребят болею, с которыми мы вышли в 1/8 финала Лиги Европы», — приводит слова Мелкадзе корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Сегодня, 21 мая, в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Динамо» встречалось с «Сочи». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась разгромной победой сочинцев со счётом 5:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа.