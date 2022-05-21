Юсупов: очень хотелось быть выше «Динамо». Очень рады серебру

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов высказался о разгромной победе в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Динамо» (5:1), которая принесла команде серебряные медали чемпионата.

«Для нас было важно завоевать серебро, мы вышли заряженные и добились победы, крупной. Мы очень и очень рады.



Для меня быть выше «Динамо» было не самое главное, но мне очень этого хотелось. Всё это дополняет мою радость. Старался сдерживать себя, но эмоции, сами понимаете. У меня ещё сегодня был отец на игре, обращался к нему.



Свист фанатов «Динамо»? Ну мы там фотографировались возле их трибуны, может быть, поэтому такая реакция. А трибуне ничего не показывал. Мы же не на войне, в футболе всё просто — забиваешь, хочется порадоваться», — передаёт слова Юсупова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

«Динамо» в 30 матчах набрало 53 очка и финишировало на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (56) — на втором месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».