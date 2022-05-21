«Не замахнуться ли на Вильяма нашего Шекспира». Ротенберг — о возможном чемпионстве «Сочи»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался о возможной борьбе команды за чемпионство России в следующем сезоне.
«Любые соревнования всегда привлекательны. Они дают рост спортсмену, чтобы развиваться.
Чемпионство? А не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира, да? Мы выходим побеждать в каждой игре. После сегодняшнего результата они готовы двигаться вперёд. Спорт всё покажет. Но понижать спортивный уровень нам нельзя.
Скауты работают. Вечно нынешняя ситуация не будет продолжаться. Попов, может, и хотел бы остаться в клубе, но травмы, возраст», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
«Сочи» с 56 очками финишировал на втором месте турнирной таблицы. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».
- 21 мая 2022
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