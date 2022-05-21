Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не замахнуться ли на Вильяма нашего Шекспира». Ротенберг — о возможном чемпионстве «Сочи»

«Не замахнуться ли на Вильяма нашего Шекспира». Ротенберг — о возможном чемпионстве «Сочи»
Комментарии

Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался о возможной борьбе команды за чемпионство России в следующем сезоне.

«Любые соревнования всегда привлекательны. Они дают рост спортсмену, чтобы развиваться.

Чемпионство? А не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира, да? Мы выходим побеждать в каждой игре. После сегодняшнего результата они готовы двигаться вперёд. Спорт всё покажет. Но понижать спортивный уровень нам нельзя.

Скауты работают. Вечно нынешняя ситуация не будет продолжаться. Попов, может, и хотел бы остаться в клубе, но травмы, возраст», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

«Сочи» с 56 очками финишировал на втором месте турнирной таблицы. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

«Динамо» хотело праздника, но опозорилось. Как эффектно «Сочи» взял серебро! «Динамо» хотело праздника, но опозорилось. Как эффектно «Сочи» взял серебро!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022