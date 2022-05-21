Юсупов: в «Сочи» сами игроки не ожидали от себя такого

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов после разгромной победы в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (5:1) высказался об итогах сезона. Сочинская команда стала серебряным призёром чемпионата России.

«От «Сочи» правда никто не ожидал такого. Если «Зенит» должен побеждать и становиться чемпионом, то от нас и правда никто не ожидал такого. Возможно, мы и сами не ожидали. Мы по ходу сезона втянулись тоже и заслуженно взяли серебро. Не тянули время и победили, а заслуженно.



Я ставил себе планку, чтобы быть выше, чем в прошлом году. Нужно ещё выше на строчку? Ну мы не молодеем», — передаёт слова Юсупова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

«Динамо» в 30 матчах набрало 53 очка и финишировало на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (56) — на втором месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».