Артур Юсупов: очень обидно, что «Сочи» не сыграет в еврокубках

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов после разгромной победы в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (5:1), принесшей сочинцам серебряные медали чемпионата, высказался о бане УЕФА, который помешает команде сыграть в Лиге чемпионов.

«Честно, я даже не видел, как награждали «Динамо». Вообще без разницы. Мы в своей раздевалке ещё лучше отметили. Эмоций после неё ещё больше, чем на поле.



Еврокубки? Это обидно, очень. Не хочется думать о проблемах. Хочется просто насладиться победой», — передаёт слова Юсупова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

«Динамо» в 30 матчах набрало 53 очка и финишировало на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (56) — на втором месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».