Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Борис Ротенберг: чемпионату России нужно развиваться — привлекать команды из СНГ и Азии

Борис Ротенберг: чемпионату России нужно развиваться — привлекать команды из СНГ и Азии
Комментарии

Президент «Сочи» Борис Ротенберг предложил идеи для развития Российской Премьер-Лиги.

«Нам нужно развиваться, привлекать команды из стран СНГ, Азии. Там же тоже развивается футбол. Мы будем смотреть друг на друга, кто как развивается, и будет подниматься спортивная составляющая. Тем самым можно больше чего-то привнести в наш российский футбол, чтобы он развивался ещё больше», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Сегодня, 21 мая, в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Динамо» встречалось с «Сочи». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась разгромной победой сочинцев со счётом 5:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа.

«Динамо» хотело праздника, но опозорилось. Как эффектно «Сочи» взял серебро! «Динамо» хотело праздника, но опозорилось. Как эффектно «Сочи» взял серебро!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022