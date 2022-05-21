Борис Ротенберг: чемпионату России нужно развиваться — привлекать команды из СНГ и Азии

Президент «Сочи» Борис Ротенберг предложил идеи для развития Российской Премьер-Лиги.
«Нам нужно развиваться, привлекать команды из стран СНГ, Азии. Там же тоже развивается футбол. Мы будем смотреть друг на друга, кто как развивается, и будет подниматься спортивная составляющая. Тем самым можно больше чего-то привнести в наш российский футбол, чтобы он развивался ещё больше», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Сегодня, 21 мая, в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Динамо» встречалось с «Сочи». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась разгромной победой сочинцев со счётом 5:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа.
- 21 мая 2022
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