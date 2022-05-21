Б. Ротенберг: я ушёл из «Динамо», потому что убрали Черчесова. В итоге команда упала в ФНЛ

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал, почему ушёл с поста президента московского «Динамо» в 2015 году.

«Я уже рассказывал, почему ушёл из «Динамо». Ушёл я только из-за того, что убрали тогда Черчесова. Я видел, что у него будет продление на год, он остаётся в команде, мы занимались только спортивной составляющей, не более.



Но его убрали, и я позвонил Владимиру Егоровичу и сказал, что не имею права тут оставаться в команде, потому что если нет доверия, то нет результата. Так и получилось, команда упала в ФНЛ», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

По окончании нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги «Сочи» завоевал серебряные медали. «Зенит» досрочно стал чемпионом страны.