Максим Мухин: пятое место — плохой результат для ЦСКА. Хотелось быть повыше

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин подвёл итоги Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 для армейской команды.

«Конечно, обидно, что Марио, Магнуссон, Гбамен, Дзагоев уходят. Пятое место — плохой результат для ЦСКА, хотелось бы повыше. Я тоже считаю, что могли лучше закончить сезон», — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). В зоне вылета из РПЛ финишировали казанский «Рубин» и тульский «Арсенал». В стыковых матчах с клубами ФНЛ примут участие «Уфа» и «Химки». ЦСКА занял пятое место в таблице.