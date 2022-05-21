Килиан Мбаппе прокомментировал продление контракта с «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал продление контракта с клубом до 2025 года.
«Я хотел бы объявить, что решил продлить контракт с «Пари Сен-Жермен» и, конечно, очень рад этому. Я убеждён, что смогу здесь продолжать расти, в клубе, который предоставляет мне все возможности для выступления на самом высоком уровне. Я также очень рад, что смогу продолжать играть во Франции, стране, где я родился, вырос и добивался успехов.
Я хотел бы поблагодарить президента Нассера Аль-Хелаифи за его доверие, понимание и терпение. Я также хотел бы поблагодарить всех болельщиков «Пари Сен-Жермен» во Франции и во всём мире за их бесчисленные проявления любви, особенно в последние месяцы. Именно вместе, сплочённые и амбициозные, мы встретим невероятные вызовы», — цитирует Мбаппе официальный сайт «ПСЖ».
- 21 мая 2022
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