Борис Ротенберг: у «Сочи» выигрышная позиция — в городе можно проводить любые сборы

Президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о планах подготовки команды к новому сезону. Он дал понять, что южане могут провести сборы у себя в городе.



«Во время отпуска будет приниматься решение по спортивным лагерям, сборам, где они будут проходить. У «Сочи» выигрышная ситуация, потому что здесь можно проводить любые сборы. Климатические условия в Сочи — одни из лучших», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.



Сегодня «Сочи» в матче 30-го тура обыграл «Динамо» со счётом 5:1. Эта победа позволила сочинцам финишировать на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Южане впервые в истории выиграли медали чемпионата России. «Динамо» завершило сезон на третьем месте в турнирной таблице.