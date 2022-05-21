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Борис Ротенберг: у «Сочи» выигрышная позиция — в городе можно проводить любые сборы

Борис Ротенберг: у «Сочи» выигрышная позиция — в городе можно проводить любые сборы
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о планах подготовки команды к новому сезону. Он дал понять, что южане могут провести сборы у себя в городе.

«Во время отпуска будет приниматься решение по спортивным лагерям, сборам, где они будут проходить. У «Сочи» выигрышная ситуация, потому что здесь можно проводить любые сборы. Климатические условия в Сочи — одни из лучших», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Сегодня «Сочи» в матче 30-го тура обыграл «Динамо» со счётом 5:1. Эта победа позволила сочинцам финишировать на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Южане впервые в истории выиграли медали чемпионата России. «Динамо» завершило сезон на третьем месте в турнирной таблице.

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