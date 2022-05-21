Борис Ротенберг: у «Сочи» выигрышная позиция — в городе можно проводить любые сборы
Поделиться
Президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о планах подготовки команды к новому сезону. Он дал понять, что южане могут провести сборы у себя в городе.
«Во время отпуска будет приниматься решение по спортивным лагерям, сборам, где они будут проходить. У «Сочи» выигрышная ситуация, потому что здесь можно проводить любые сборы. Климатические условия в Сочи — одни из лучших», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Сегодня «Сочи» в матче 30-го тура обыграл «Динамо» со счётом 5:1. Эта победа позволила сочинцам финишировать на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Южане впервые в истории выиграли медали чемпионата России. «Динамо» завершило сезон на третьем месте в турнирной таблице.
Комментарии
- 21 мая 2022
-
23:48
-
23:48
-
23:46
-
23:31
-
23:23
-
23:21
-
23:20
-
23:14
-
23:14
-
23:06
-
23:02
-
23:01
-
22:59
-
22:56
-
22:55
-
22:49
-
22:45
-
22:40
-
22:37
-
22:34
-
22:33
-
22:29
-
22:28
-
22:26
-
22:23
-
22:20
-
22:19
-
22:17
-
22:16
-
22:14
-
22:11
-
22:08
-
22:03
-
22:00
-
21:58
Партнерский контент