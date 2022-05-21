Б. Ротенберг: надо принимать команды из Донбасса, но смотреть на регламент УЕФА

Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался о ситуации с допуском к соревнованиям команд из Донецкой Народной Республики. По мнению функционера, необходимо разрешить им выступать в российских соревнованиях.



«Конечно, надо принимать команды из Донбасса. Если они будут играть, то их можно позвать. Надо посмотреть на регламент.



Надо смотреть вперёд, как будут развиваться события дальше, как УЕФА будет воспринимать нас дальше. Спорт должен быть вне политики. Никто не должен смотреть на то, что происходит в политике. Спорт всегда объединял всех», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Сочи» сегодня, 21 мая, разгромил «Динамо» в 30-м туре РПЛ и завершил сезон на втором месте в турнирной таблице.