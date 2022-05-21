Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Б. Ротенберг: надо принимать команды из Донбасса, но смотреть на регламент УЕФА

Б. Ротенберг: надо принимать команды из Донбасса, но смотреть на регламент УЕФА
Комментарии

Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался о ситуации с допуском к соревнованиям команд из Донецкой Народной Республики. По мнению функционера, необходимо разрешить им выступать в российских соревнованиях.

«Конечно, надо принимать команды из Донбасса. Если они будут играть, то их можно позвать. Надо посмотреть на регламент.

Надо смотреть вперёд, как будут развиваться события дальше, как УЕФА будет воспринимать нас дальше. Спорт должен быть вне политики. Никто не должен смотреть на то, что происходит в политике. Спорт всегда объединял всех», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Сочи» сегодня, 21 мая, разгромил «Динамо» в 30-м туре РПЛ и завершил сезон на втором месте в турнирной таблице.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022