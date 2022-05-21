Б. Ротенберг ответил на вопрос, будет ли сокращён бюджет «Сочи» на следующий сезон

Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался на тему возможного сокращения бюджета команды.

«Время покажет, будет ли сокращение бюджета или нет. Пока работаем», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Сегодня, 21 мая, в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Динамо» встречалось с «Сочи». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась разгромной победой сочинцев со счётом 5:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа.



«Динамо» в 30 матчах набрало 53 очка и финишировало на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (56) — на втором месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».