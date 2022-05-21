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Федотов сообщил о продлении контракта Нобоа с «Сочи»

Федотов сообщил о продлении контракта Нобоа с «Сочи»
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов сообщил о продлении контракта с полузащитником команды Кристианом Нобоа.

«С Крисом Нобоа автоматически продлевается контракт. Команда у нас состоит из всего штаба. Очень важно иметь крепкий тыл. Здесь мы едины.

Мы воспользовались хорошим моментом и обзавелись серебряными медалями. Клуб молодой. Прогресс налицо. Руководство делает конкретные шаги. Появилась академия, команды участвуют в ЮФЛ, есть женские команды. Клуб не стоит на месте», — приводит слова Федотова официальный сайт «Сочи».

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Напомним, санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). В зоне вылета из РПЛ финишировали казанский «Рубин» и тульский «Арсенал». В стыковых матчах с клубами ФНЛ примут участие «Уфа» и «Химки».

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