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Защитник «Рубина» выразил готовность к играм в ФНЛ

Защитник «Рубина» выразил готовность к играм в ФНЛ
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Защитник «Рубина» Егор Тесленко прокомментировал поражение команды от «Уфы» (1:2) в 30-м туре РПЛ. Казанская команда вылетела в ФНЛ.

«Мы старались, до последних минут хотели добиться положительного результата. На последних минутах не забили пенальти, не получилось. Всё бывает, это футбол. Что говорил Слуцкий в раздевалке? Я не буду говорить, что происходило в раздевалке. Думаю, сейчас все расстроены, все в такой ситуации.

В чём причина результата? Не знаю, так складывались обстоятельства. Мы где-то проседали, недорабатывали, это футбол, я же говорю. Всё может быть. Любой момент важен, футбол мелочей не прощает.

Готов ли играть в ФНЛ? Почему нет? Я оттуда пришёл. Не хотелось, конечно, возвращаться. Надо выбираться, помогать команде», — приводит слова Тесленко пресс-служба «Рубина» на официальном сайте.

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