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Видеообзор поражения «Рубина» в матче с «Уфой», которое привело к вылету в ФНЛ

Видеообзор поражения «Рубина» в матче с «Уфой», которое привело к вылету в ФНЛ
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Сегодня, 21 мая, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани местный «Рубин» в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) принимал «Уфу». Встреча закончилась победой гостевой команды со счётом 2:1.

Счёт в матче на 37-й минуте открыл нападающий хозяев Виталий Лисакович. На 54-й минуте счёт сравнял Владислав Камилов, а на 90-й минуте второй мяч гостей забил Дилан Ортис. На 90+13-й минуте матча пенальти не забил Лисакович.

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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Помогали ему Алексей Стипиди (Краснодар) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону). Резервным судьёй был Артур Фёдоров (Петрозаводск). Арбитрами VAR выступали Василий Казарцев (Санкт-Петербург) и Антон Кобзев (Москва).

«Уфа» набрала 30 очков и поднялась на 14-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Рубин» с 29 очками опустился на 15-ю позицию и вылетает в ФНЛ.

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