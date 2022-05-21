Президент «ПСЖ» прокомментировал продление контракта с Мбаппе

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал пролонгацию контракта с нападающим Килианом Мбаппе.
«Приверженность Килиана Мбаппе «ПСЖ» представляет собой удивительную веху в истории нашего клуба, это прекрасный момент для наших болельщиков по всему миру.
С того дня, как Килиан присоединился к нашей семье, он стал великим не по годам. Перейдя в «ПСЖ», он стал фундаментом будущего нашего клуба как на поле, так и за его пределами.
Я невероятно горжусь и очень рад — за Килиана, наших болельщиков и всю семью «ПСЖ» — тому, что мы продолжим наше замечательное путешествие вместе. Наш клуб и наших болельщиков в будущем ожидают самые великие главы в истории «ПСЖ», — приводит слова Аль-Хелаифи официальный сайт «ПСЖ».
Отметим, что новое соглашение 23-летнего форварда с «Пари Сен-Жермен» рассчитано до июня 2025 года.
Первый гол Мбаппе в профессиональном футболе:
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