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«РБ Лейпциг» Тедеско победил в Кубке Германии, обыграв в финале по пенальти «Фрайбург»

«РБ Лейпциг» Тедеско победил в Кубке Германии, обыграв в финале по пенальти «Фрайбург»
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Сегодня, 21 мая, на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине в рамках финального матча Кубка Германии сезона-2021/2022 встретились «Фрайбург» и «РБ Лейпциг». Победу одержала команда Доменико Тедеско — 1:1, 4:2 по пенальти.

Счёт был открыт в первом тайме. На 19-й минуте отличился полузащитник «Фрайбурга» Максимилиан Эггештайн, ему ассистировал Роланд Шаллаи. На 57-й минуте прямую красную карточку получил защитник «быков» Марцель Хальстенберг. На 76-й минуте ответный мяч забил хавбек Кристофер Нкунку.

Команды не сумели выявить победителя в основное и дополнительное время встречи, поэтому игра перешла в серию пенальти, где успешнее оказались футболисты «РБ Лейпциг».

«Лейпциг» сыграет в Суперкубке Германии с победителем нынешнего розыгрыша Бундеслиги – мюнхенской «Баварией».

Кубок Германии. Финал
21 мая 2022, суббота. 21:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
1 : 1
2 : 4
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Эггештайн – 19'   1:1 Нкунку – 76'
Удаления: нет / Хальстенберг – 57', Кампль – 118'
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