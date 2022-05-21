«РБ Лейпциг» Тедеско победил в Кубке Германии, обыграв в финале по пенальти «Фрайбург»

Сегодня, 21 мая, на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине в рамках финального матча Кубка Германии сезона-2021/2022 встретились «Фрайбург» и «РБ Лейпциг». Победу одержала команда Доменико Тедеско — 1:1, 4:2 по пенальти.



Счёт был открыт в первом тайме. На 19-й минуте отличился полузащитник «Фрайбурга» Максимилиан Эггештайн, ему ассистировал Роланд Шаллаи. На 57-й минуте прямую красную карточку получил защитник «быков» Марцель Хальстенберг. На 76-й минуте ответный мяч забил хавбек Кристофер Нкунку.



Команды не сумели выявить победителя в основное и дополнительное время встречи, поэтому игра перешла в серию пенальти, где успешнее оказались футболисты «РБ Лейпциг».



«Лейпциг» сыграет в Суперкубке Германии с победителем нынешнего розыгрыша Бундеслиги – мюнхенской «Баварией».