«Фиорентина» и Кокорин сыграют в Лиге конференций, «Аталанта» не вышла в еврокубки
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В итальянской Серии А определены все участники еврокубков сезона-2022/2023.
«Милан», «Интер», «Наполи» и «Ювентус» пробились в групповой этап Лиги чемпионов. «Лацио» и «Рома» примут участие на групповой стадии Лиги Европы, а «Фиорентина», за которую выступает российский форвард Александр Кокорин, сыграет в Лиге конференций.
«Аталанта», в составе которой играет россиянин Алексей Миранчук, закончила сезон на восьмом месте и осталась на следующий сезон без еврокубков.
Напомним, сегодня, 22 мая, в чемпионате Италии определится победитель. У «Милана» 83 очка и гостевой матч с «Сассуоло». «Интер» (действующий чемпион) отстаёт на два очка и сыграет с «Сампдорией».
Третье место занял «Наполи», а «Ювентус» замкнул четвёрку лучших команд Италии.
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