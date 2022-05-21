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«ПСЖ» разгромил «Метц». Мбаппе оформил хет-трик, Ди Мария забил в прощальном матче

«ПСЖ» разгромил «Метц». Мбаппе оформил хет-трик, Ди Мария забил в прощальном матче
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Сегодня, 21 мая, в матче 38-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» встречался с клубом «Метц». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:0.

Главным действующим лицом матча стал Килиан Мбаппе, который оформил хет-трик. Примечательно, что накануне французский форвард продлил контракт с «ПСЖ». Голом и результативной передачей отметился Анхель Ди Мария, для которого этот матч стал последним в футболке парижан. Ещё один гол на свой счёт записал Неймар, а в активе Лионеля Месси – голевая передача.

Этот матч не имел для «ПСЖ» никакого турнирного значения – клуб досрочно стал чемпионом Франции. Парижане финишировали в чемпионате Франции, набрав 86 очков в 38 матчах. «Метц» (31) – на 19-м месте, он вылетел из Лиги 1.

Франция - Лига 1. 38-й тур
21 мая 2022, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 0
Метц
Метц
1:0 Мбаппе – 24'   2:0 Мбаппе – 28'   3:0 Неймар – 31'   4:0 Мбаппе – 50'   5:0 Ди Мария – 67'
Удаления: нет / Траоре – 58'
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