Оливер Кан опроверг уход Левандовского из «Баварии» этим летом

Cпортивный директор мюнхенской «Баварии» прокомментировал ситуацию с возможным уходом нападающего Роберта Левандовского предстоящим летом.

«Трансфер Левандовского этим летом? Этот вопрос не возникает. У Роберта Левандовского контракт до 2023 года, и он его выполнит», — приводит слова Кана журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Напомним, Левандовски перешёл в мюнхенскую «Баварию» из дортмундской «Боруссии» в 2014 году. Контракт 33-летнего польского нападающего с клубом истекает в июне 2023 года. В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 34 матчах немецкой Бундеслиги, забил 35 голов и отдал три результативные передачи.



Сообщалось, что польский футболист хочет продолжить свою карьеру в испанской «Барселоне».