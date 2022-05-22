Оливер Кан опроверг уход Левандовского из «Баварии» этим летом
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Cпортивный директор мюнхенской «Баварии» прокомментировал ситуацию с возможным уходом нападающего Роберта Левандовского предстоящим летом.
«Трансфер Левандовского этим летом? Этот вопрос не возникает. У Роберта Левандовского контракт до 2023 года, и он его выполнит», — приводит слова Кана журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Напомним, Левандовски перешёл в мюнхенскую «Баварию» из дортмундской «Боруссии» в 2014 году. Контракт 33-летнего польского нападающего с клубом истекает в июне 2023 года. В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 34 матчах немецкой Бундеслиги, забил 35 голов и отдал три результативные передачи.
Сообщалось, что польский футболист хочет продолжить свою карьеру в испанской «Барселоне».
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