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Слуцкий — второй после Газзаева тренер-чемпион России, вылетевший в ФНЛ

Слуцкий — второй после Газзаева тренер-чемпион России, вылетевший в ФНЛ
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Леонид Слуцкий стал вторым тренером, который не только выигрывал чемпионат России, но и вылетал в ФНЛ. Ранее аналогичный путь прошёл Валерий Газзаев, который выигрывал золотые медали чемпионата России с ЦСКА и «Аланией». С москвичами он трижды становился чемпионом России, а с владикавказцами — один раз. Но в сезоне-2012/2013 в концовке он сменил на посту главного тренера «Алании» своего сына Владимира Газзаева. Та рокировка не сработала, красно-жёлтые вылетели в ФНЛ.

Что касается Слуцкого, то накануне его «Рубин» уступил в матче 30-го тура РПЛ «Уфе» со счётом 1:2. В результате казанцы завершили сезон на 15-м месте в турнирной таблице и отправились в ФНЛ. Ранее Слуцкий с ЦСКА трижды выигрывал чемпионат страны.

Футболисты «Рубина» уже заявили, что рассчитывают на мораторий на вылет из РПЛ.

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