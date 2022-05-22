Игрок «Рубина» Зотов: Слуцкий ничего не сказал в раздевалке, только поблагодарил за сезон

Защитник «Рубина» Георгий Зотов высказался о поражении в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:2), которое привело к вылету казанцев в Футбольную национальную лигу.



Зотов: Мы ничего не знаем о нашем будущем, никто ничего не говорит. Официально мы вылетели, а что решит лига – неизвестно. Слуцкий ничего не сказал в раздевалке, только поблагодарил за сезон.



Журналист: Что сломало команду, кроме отъезда легионеров?



Зотов: Всё, что я скажу, будет банальной отмазкой. Да, ушли легионеры, да, мы выходили на матчи с травмами, но это отмазки. Команда профессиональной лиги должна выходить и выигрывать, а не говно пинать.



Журналист: Слуцкий хочет организовать прощальный ужин?



Зотов: Он ничего не говорил.



Журналист: Впервые пришло больше 20 тыс. болельщиков, но извиниться перед ними вышли лишь четверо. Почему?



Зотов: Болельщикам тяжело, когда команда проигрывает. Мы также расстроены. Поэтому просто остаться на поле – очень тяжело. Хочется забиться в комнате и никуда не выходить.

Беседу приводит «Спорт Бизнес Online».



«Уфа» набрала 30 очков и поднялась на 14-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Рубин» с 29 очками опустился на 15-ю позицию и вылетает в ФНЛ.