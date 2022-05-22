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«Охренеть!» Шалимов в прямом эфире отреагировал на промах с пенальти Лисаковича

«Охренеть!» Шалимов в прямом эфире отреагировал на промах с пенальти Лисаковича
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Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов в прямом эфире телеканала «Матч Премьер» наблюдал за развязкой матча «Рубин» — «Уфа» (1:2), в котором решалось, кто из клубов напрямую вылетит в ФНЛ.

На последних секундах игры в ворота «Уфы» был назначен пенальти. К мячу подошёл нападающий казанской команды Виталий Лисакович. В случае гола «Рубин» поднялся бы из зоны вылета в зону стыковых матчей и имел бы шанс сохранить прописку в РПЛ, однако Лисакович не смог реализовать одиннадцатиметровый.

Шалимов, под руководством которого «Урал» успешно выполнил задачу остаться в РПЛ, перед пенальти сказал: «Ну, что нам подарит этот удар?», а после промаха Лисаковича специалист резюмировал суть произошедшего одним словом: «Охренеть!»

Напомним, 21 мая на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани местный «Рубин» в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) принимал «Уфу» (1:2).

На 90+13-й минуте арбитр матча поставил пенальти в ворота уфимской команды. К точке подошёл нападающий казанцев Виталий Лисакович, но он не смог реализовать 11-метровый. Если бы форварду удалось забить, то он сравнял бы счёт встречи и спас бы «Рубин» от прямого вылета из РПЛ.

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