Неймар — о продлении контракта Мбаппе: Килиан — настоящее и будущее «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал решение другого форварда парижан Килиана Мбаппе продлить контракт с клубом до 2025 года.
«Килиан шикарен. Он — наше настоящее и будущее. Я очень рад, что он остаётся, не только потому, что он игрок команды, но и потому, что он мой друг!» — цитирует Неймара Get French Football News.
Ранее сообщалось, что Мбаппе близок к переходу в «Реал». Более того, утверждалось, что стороны уже согласовали контракт. Но потом в СМИ появилась информация, что француз решил остаться в команде, после того как ему сделали сверхщедрое предложение.
Напомним, Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в 2017 году, а через год заключил полноценный контракт с парижанами. В нынешнем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 35 матчах французской Лиги 1, забил 28 голов и отдал 17 результативных передач. Действовавший контракт Мбаппе с «ПСЖ» заканчивался 30 июня 2022 года.
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