Осинькин — о своём будущем: мне хорошо в Самаре, я готов идти дальше

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался по поводу своего будущего.
«Мне здесь хорошо. Я готов идти дальше. Но есть вопросы, которые надо решить. Я думаю, руководство их решает. Я говорю не за себя. Важно сохранить команду. Руководство делает максимум, но я сейчас не знаю всех деталей. Но мне здесь комфортно, в Самаре должна быть сильная команда.
Чего ожидать в следующем сезоне? Ещё не утверждены количество команд и дата начала нового чемпионата. Ориентировочно 17 июня мы собираемся. Затем у нас будут сборы. Где именно – ведём переговоры, нет окончательных договорённостей. Сейчас в этом плане сложнее. Но мы в шаге от договорённости. Здесь мы не можем проводить сборы, на базе будут менять покрытие. Мы должны найти место, где мы будем проводить сбор. Возможно, будут турниры», — приводит слова Осинькина официальный сайт «Крыльев Советов».
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