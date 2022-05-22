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«Спартак» поздравил Доменико Тедеско с победой «Лейпцига» в Кубке Германии

«Спартак» поздравил Доменико Тедеско с победой «Лейпцига» в Кубке Германии
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«Спартак» поздравил Доменико Тедеско с победой в Кубке Германии в составе «РБ Лейпциг». В финале турнира команда в серии послематчевых пенальти обыграла «Фрайбург» (1:1, 4:2 – по пенальти).

«Поздравляем Доменико Тедеско, Андреаса Хинкеля, Макса Урванчки и их «Лейпциг» с красивой победой в Кубке Германии!» — написано в телеграм-канале «Спартака».

По итогам завершившегося чемпионата Германии «РБ Лейпциг» занял четвёртое место в турнирной таблице, набрав 58 очков. Ранее в этом сезоне «Лейпциг» под руководством Тедеско дошёл до полуфинала Лиги Европы.
«Лейпциг» Суперкубке Германии встретится с победителем нынешнего розыгрыша Бундеслиги – мюнхенской «Баварией».

Напомним, Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года по май 2021 года.

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