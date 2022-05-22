Александр Кокорин попал на постер «Фиорентины» о выходе команды в еврокубки
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Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал на постер клуба о выходе команды в Лигу конференций.
По итогам сезона чемпионата Италии «Фиорентина» заняла седьмое место, записав в свой актив 62 очка.
Ранее сообщалось, что «Фиорентина» рассматривает возможность досрочного разрыва контрактного соглашения с российским нападающим.
Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года, куда перешёл из московского «Спартака». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне Кокорин провёл за «Фиорентину» 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Всего за два сезона за клуб форвард провёл 11 матчей и не записал на свой счёт результативных действий.
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