Александр Кокорин попал на постер «Фиорентины» о выходе команды в еврокубки

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал на постер клуба о выходе команды в Лигу конференций.

По итогам сезона чемпионата Италии «Фиорентина» заняла седьмое место, записав в свой актив 62 очка.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» рассматривает возможность досрочного разрыва контрактного соглашения с российским нападающим.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года, куда перешёл из московского «Спартака». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне Кокорин провёл за «Фиорентину» 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Всего за два сезона за клуб форвард провёл 11 матчей и не записал на свой счёт результативных действий.