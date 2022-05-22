Испанский журналист назвал причину, по которой Мбаппе остался в «ПСЖ» и не ушёл в «Реал»

Испанский журналист Сиро Лопез назвал одну из причин, по котором французский нападающий Килиан Мбаппе принял решение продлить контракт с «Пари Сен-Жермен» и отказался от перехода в «Реал».

По версии Лопеза, слова которого приводит Sport.es со ссылкой на Ibai Llanos, Мбаппе опасался возможного отстранения «Реала» от Лиги чемпионов из-за участия мадридского клуба в Суперлиге. В связи с этим Мбаппе решил продлить контракт с парижанами.

Ранее «ПСЖ» объявил о продлении контракт с Мбаппе до 2025 года.

Напомним, Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в 2017 году, а через год заключил полноценный контракт с парижанами. В нынешнем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 35 матчах французской Лиги 1, забил 28 голов и отдал 17 результативных передач. Действовавший контракт Мбаппе с «ПСЖ» заканчивался 30 июня 2022 года.