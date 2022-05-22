«Ювентус» провёл худший сезон в Серии А за 11 лет

«Ювентус» продемонстрировал худшие показатели по набранным очкам в Серии А с 2011 года. Тогда «старая синьора» набрала 70 очков по итогам сезона и заняла седьмое место в турнирной таблице.

Напомним, вчера, 22 мая, в рамках 38-го тура итальянской Серии А на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции местная «Фиорентина» проводила матч с «Ювентусом». Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 2:0.



«Фиорентина» набрала 62 очка и занимает в турнирной таблице чемпионата Италии седьмое место. «Ювентус» с 70 очками остался на четвёртой позиции. Лидером соревнований является «Милан».



Матч «Фиорентина» — «Ювентус» в чемпионате Италии обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи, его ассистентами выступили Чиро Карбоне и Сальваторе Лонго. Резервным судьёй был Антонио Джуа.