Жемалетдинов стал самым результативным полузащитником в РПЛ
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Рифат Жемалетдинов вчера забил победный гол в ворота самарских «Крыльев Советов», он набрал 15 очков по системе гол+пас в текущем сезоне РПЛ (9 голов и 6 передач), и стал самым результативным полузащитником в Российской Премьер-лиге в ушедшем сезоне.
Кроме Рифата в топ-5 вошли такие игроки, как Себастьян Шиманьски (6+8), Даниил Фомин (10+3), Арсен Захарян (7+6)- все «Динамо» и Денис Глушаков (10+2)
Рифат является воспитанником футбольной школы московского «Локомотива», 4 июля 2016 года подписал контракт с казанским «Рубином», но не задержался там надолго. 24 июня 2018 года полузащитник вернулся в «Локомотив».
«Локомотив» набрал 48 очков и финишировал в чемпионате России на шестом месте. «Крылья Советов» с 41 очком остаются на восьмой позиции.
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