Ди Мария ответил на вопрос о возможном подписании контракта с «Ювентусом»

Полузащитник Анхель Ди Мария прокомментировал уход из «Пари Сен-Жермен» и возможное подписание контракта с «Ювентусом».

«Семь невероятных, незабываемых лет. Самое главное – нежность, которую мне подарили. Ультрас устроили мне такую же вечеринку, как после матча с «Боруссией» в Лиге чемпионов. Это доказывает, что я сделал хорошие вещи здесь. Эта овация доставляет мне много счастья. Сделка с «Ювентусом»? Нет, я спокоен. Я думаю о своей семье и о себе. Я бы посмотрел, что лучше для меня и моей семьи дальше», — приводит слова Ди Марии Lequipe.

Ди Мария стал футболистом «ПСЖ» в 2015 году. С тех пор в 294 матчах во всех турнирах он забил 93 гола и отдал 119 результативных передач.

Ранее Ди Мария выступал в составе «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала», «Бенфики» и «Росарио Сентраль».