Мбаппе стал лучшим бомбардиром и ассистентов Лиги 1. По передачам он обошёл Месси
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Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром и ассистентом только что завершившегося сезона Лиги 1.
23-летний нападающий «ПСЖ» сыграл 35 матчей, в которых забил 28 мячей и сделал 17 результативных передач. Вторую строчку занял Виссам Бен-Йеддер из «Монако», у которого 25 голов. Третье место делят Мартин Терье («Ренн») и Мусса Дембеле из «Лиона», у которых по 21 забитому голу.
Лионель Месси, отдавший 14 голевых пасов, занял второе место в списке лучших ассистентов. Третьим финишировал Бенжамен Буриго у него 13 голевых передач.
Ранее Мбаппе продлил контракт с клубом. Об этом сообщалось в соцсетях парижан. Новое соглашение 23-летнего форварда с клубом рассчитано до июня 2025 года.
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