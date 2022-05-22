Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе стал лучшим бомбардиром и ассистентов Лиги 1. По передачам он обошёл Месси

Мбаппе стал лучшим бомбардиром и ассистентов Лиги 1. По передачам он обошёл Месси
Комментарии

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром и ассистентом только что завершившегося сезона Лиги 1.

23-летний нападающий «ПСЖ» сыграл 35 матчей, в которых забил 28 мячей и сделал 17 результативных передач. Вторую строчку занял Виссам Бен-Йеддер из «Монако», у которого 25 голов. Третье место делят Мартин Терье («Ренн») и Мусса Дембеле из «Лиона», у которых по 21 забитому голу.

Лионель Месси, отдавший 14 голевых пасов, занял второе место в списке лучших ассистентов. Третьим финишировал Бенжамен Буриго у него 13 голевых передач.

Ранее Мбаппе продлил контракт с клубом. Об этом сообщалось в соцсетях парижан. Новое соглашение 23-летнего форварда с клубом рассчитано до июня 2025 года.

Новость по теме
«Реал» определился с приоритетной трансферной целью после срыва трансфера Мбаппе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022