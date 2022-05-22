Тедеско: теперь мы найдём какой-нибудь ночной клуб и посетим его всем составом

Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско прокомментировал победу в финале Кубка Германии над «Фрайбургом» (1:1, 4:2 — пен.).
«Нам понадобится несколько дней, чтобы все осознать — это была очень эмоциональная игра. Мы играли в меньшинстве 60 минут. Я до сих пор не могу со всем этим смириться. Спасибо ребятам за игру. Я невероятно горжусь нашей командой. Джесси Марш также сыграл свою роль в успехе, выиграв предыдущие раунды. Это та же команда, мы просто внесли некоторые изменения. Теперь мы найдём какой-нибудь ночной клуб и посетим его всем составом», — приводит слова Тедеско официальный сайт клуба.
«Лейпциг» завоевал первый крупный трофей в своей истории. По итогам завершившегося чемпионата Германии сезона-2021/2022 «РБ Лейпциг» занял четвёртое место в турнирной таблице, набрав 58 очков.
10 финалов Лиги чемпионов для «Ливерпуля»: как они проходили?
- 22 мая 2022
-
05:34
-
05:32
-
04:43
-
04:42
-
04:19
-
04:16
-
03:59
-
03:41
-
03:33
-
03:19
-
03:19
-
03:08
-
02:56
-
02:32
-
02:22
-
02:20
-
01:55
-
01:46
-
01:40
-
01:37
-
01:24
-
01:19
-
01:16
-
00:57
-
00:55
-
00:50
-
00:50
-
00:27
-
00:14
-
00:09
-
00:04
-
00:03
- 21 мая 2022
-
23:58
-
23:58
-
23:56