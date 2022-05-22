Тедеско: теперь мы найдём какой-нибудь ночной клуб и посетим его всем составом

Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско прокомментировал победу в финале Кубка Германии над «Фрайбургом» (1:1, 4:2 — пен.).



«Нам понадобится несколько дней, чтобы все осознать — это была очень эмоциональная игра. Мы играли в меньшинстве 60 минут. Я до сих пор не могу со всем этим смириться. Спасибо ребятам за игру. Я невероятно горжусь нашей командой. Джесси Марш также сыграл свою роль в успехе, выиграв предыдущие раунды. Это та же команда, мы просто внесли некоторые изменения. Теперь мы найдём какой-нибудь ночной клуб и посетим его всем составом», — приводит слова Тедеско официальный сайт клуба.



«Лейпциг» завоевал первый крупный трофей в своей истории. По итогам завершившегося чемпионата Германии сезона-2021/2022 «РБ Лейпциг» занял четвёртое место в турнирной таблице, набрав 58 очков.



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