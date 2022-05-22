Кейлор Навас подтвердил, что останется в «ПСЖ»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» из Коста-Рики Келйор Навас подтвердил, что останется в клубе.



«Останусь ли в клубе? Да-да… У меня с «ПСЖ» двухлетний контракт», — приводит слова Наваса Prime Video.



Ранее 23-летний Доннарумма заявил, что «ПСЖ» будет нужно сделать выбор между ним и Навасом. Итальянский вратарь перешёл в стан парижан перед стартом нынешнего сезона. В 23 матчах вратарь пропустил 23 мяча и восемь раз сыграл «на ноль».



35-летний Навас стал игроком «ПСЖ» в 2019 году. В 25 матчах нынешнего сезона Кейлор пропустил 24 мяча и девять раз сыграл «на ноль».



Соглашение между Доннаруммой и «ПСЖ» истекает в 2026 году, с Навасом — в 2024 году.

Клуб из Парижа оформил досрочное чемпионство в Лиге 1 в текущем сезоне.