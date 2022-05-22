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Джорджо Кьеллини договорился с новым клубом о контракте

Джорджо Кьеллини договорился с новым клубом о контракте
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Бывший защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини договорился о контракте с новым клубом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, итальянский защитник договорился с «Лос-Анджелес Гэлакси». Игрок и клуб согласовали все условия по зарплате и сроку длительности контракта.

Трансфер Кьеллини также рассматривали такие клубы, как «Интер Майами» и «Торонто», но позже отказались от этой идеи.

Напомним, Джорджо стал игроком «Ювентуса» в 2005 году, перейдя из «Фиорентины» за € 7,7 млн. С тех пор он провёл за клуб 559 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал 25 результативных передач. В составе «Ювентуса» он стал девятикратным победителем чемпионата Италии, пятикратным обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также чемпионом Серии B в сезоне-2006/2007.

Ранее Кьеллини анонсировал свой последний матч за сборную Италии, который пройдёт на «Уэмбли» с Аргентиной.

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