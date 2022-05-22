Джорджо Кьеллини договорился с новым клубом о контракте

Бывший защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини договорился о контракте с новым клубом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, итальянский защитник договорился с «Лос-Анджелес Гэлакси». Игрок и клуб согласовали все условия по зарплате и сроку длительности контракта.
Трансфер Кьеллини также рассматривали такие клубы, как «Интер Майами» и «Торонто», но позже отказались от этой идеи.
Напомним, Джорджо стал игроком «Ювентуса» в 2005 году, перейдя из «Фиорентины» за € 7,7 млн. С тех пор он провёл за клуб 559 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал 25 результативных передач. В составе «Ювентуса» он стал девятикратным победителем чемпионата Италии, пятикратным обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также чемпионом Серии B в сезоне-2006/2007.
Ранее Кьеллини анонсировал свой последний матч за сборную Италии, который пройдёт на «Уэмбли» с Аргентиной.
- 22 мая 2022
-
05:34
-
05:32
-
04:43
-
04:42
-
04:19
-
04:16
-
03:59
-
03:41
-
03:33
-
03:19
-
03:19
-
03:08
-
02:56
-
02:32
-
02:22
-
02:20
-
01:55
-
01:46
-
01:40
-
01:37
-
01:24
-
01:19
-
01:16
-
00:57
-
00:55
-
00:50
-
00:50
-
00:27
-
00:14
-
00:09
-
00:04
-
00:03
- 21 мая 2022
-
23:58
-
23:58
-
23:56