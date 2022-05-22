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Максимилиано Аллегри подвёл итоги сезона

Максимилиано Аллегри подвёл итоги сезона
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Главный тренер туринсого «Ювентуса» Максимилиано Аллегри подвёл итоги сезона.

«Первый тайм был хорошим, но мы допустили слишком много ошибок в последней трети и должны были играть лучше в некоторых ситуациях. Теперь нам нужно перевернуть страницу и подготовиться к следующему сезону. Многие игроки уйдут, у Пауло Дибалы и Федерико Бернардески заканчиваются контракты, поэтому нам нужно спокойно и сосредоточенно сделать так, чтобы пополнить состав.

У нас уже есть пять талантливых молодых игроков: Влахович, Локателли, Де Лигт, Кьеза, а Миретти провел четыре хороших матча. Естественно, что нам нужно сочетание молодости и опыта, так как труднее выигрывать только с молодыми игроками. Ветераны также помогают молодым расти и взрослеть. Нам нужен баланс при построении состава», — приводит слова Аллегри Sky Sport Italia.

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