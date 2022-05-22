Форсберг прокомментировал победу в Кубке Германии

Шведский полузащитник «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг прокомментировал победу своей команды в Кубке Германии.
«У меня нет слов. Выиграть таким образом непросто — вернуться вот так. Это показывает нашу страсть и менталитет. Прошло семь лет, но я наконец-то что-то выиграл. Будет настоящий праздник. Он будет огромным», — приводит слова Форсберга официальный сайт клуба.
По итогам завершившегося чемпионата Германии «РБ Лейпциг» занял четвёртое место в турнирной таблице, набрав 58 очков. Ранее в этом сезоне «Лейпциг» под руководством Тедеско дошёл до полуфинала Лиги Европы.
«Лейпциг» Суперкубке Германии встретится с победителем нынешнего розыгрыша Бундеслиги – мюнхенской «Баварией».
Напомним, Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года по май 2021 года.
- 22 мая 2022
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