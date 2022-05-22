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Мать Мбаппе разозлилась на журналиста из-за реакции на решение сына остаться в «ПСЖ»

Мать Мбаппе разозлилась на журналиста из-за реакции на решение сына остаться в «ПСЖ»
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе продлил контракт с клубом до июня 2025 года. После официального объявления об этом ряд журналистов в социальных сетях обрушились с критикой на Мбаппе.

Журналист Фредерик Эрмель обвинил Мбаппе в двуличии, написав в одной из социальных сетей: «В футболе есть те, кто держит своё слово… а ещё есть Мбаппе».

Однако Ламари Файза, мать Килиана Мбаппе сразу отреагировала на этот комментарий, жёстко ответив Эрмелю. «Мистер Эрмель! Когда мы чего-то не знаем, мы должны молчать. Сделка (с «Реалом», прим. Чемпионата) так и не была заключена», — приводит слова Ламари Файзы Marca.

Напомним, после продления контракта с «ПСЖ» Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом мира.

«Реал» не смог обыграть «Бетис» в заключительном матче сезона.

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