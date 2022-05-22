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Кроос изъявил желание поработать с Клоппом

Кроос изъявил желание поработать с Клоппом
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Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос изъявил желание поработать с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

«Конечно, мне бы хотелось играть под руководством Клоппа. Его «Боруссия» была невероятно, и теперь он построил команду мирового уровня в «Ливерпуле». Клопп — успешный тренер», — приводит слова Крооса AS.

По ходу нынешнего сезона руководство «сливочных» предложило хавбеку продлить контракт до 2024 года, однако немец попросил время на размышления. Тони хочет посмотреть, в каком состоянии он будет в следующем сезоне, после чего определится со своим будущим в мадридском клубе. Кроос не хочет становиться обузой для «Реала».

Отмечается, что немецкому футболисту нравится жизнь в Мадриде, а тренер «Реала» Карло Анчелотти считает хавбека незаменимым игроком.

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