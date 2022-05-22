Стал известен обладатель награды лучшему молодому игроку сезона в Серии А

23-летний нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен признан лучшим молодым футболистом по итогам сезона в чемпионате Италии. Об этом сообщает пресс-служба турнира в «Твиттере».

В нынешнем сезоне Серии А Осимхен забил 14 голов и отдал пять голевых передач в 26 матчах. На счету нападающего также четыре гола и одна результативная передача в пяти играх действующего розыгрыша Лиги Европы УЕФА.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Виктора Осимхена в € 60 млн. Контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2025 года.



После 37 туров Серии А «Наполи» располагается на третьей строчке турнирной таблицы. Клуб ранее уже обеспечил себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА следующего сезона.

Футболисты, которых продавали слишком дёшево.