Главный тренер лондонского «Чеоси» Томас Тухель рассказал о предстоящих трансферах команды.



«Мы уже отстаём от других клубов, так как они могу подписывать игроков, но мы постараемся сказать своё слово. Как только санкции будут сняты, нам нужно начать действовать максимально расторопно и грамотно. Впереди ещё много работы, но уже можно отметить признаки прогресса», — цитирует Тухеля Sky Sports.



19 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в перенесённом матче 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Челси» принимал «Лестер». Победителя команды не выявили — финальный свисток зафиксировал счёт 1:1.



В заключительном туре АПЛ «Челси» встретится с «Уотфордом». Матч состоится сегодня, 22 мая, в 18:00 мск.

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