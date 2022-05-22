Тедеско стал самым молодым за 43 года тренером, которому удалось выиграть Кубок Германии

Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско, после победы в финале Кубка Германии в матче с «Фрайбургом» (1:1, 4:2 по пен.), стал самым молодым наставником за 43 года, которому покорилось это достижение. Об этом сообщает Opta Sport.

Доменико Тедеско на момент окончания финального матча было 36 лет и 251 день. В 1979-м году обладателем Кубка Германии стала «Фортуна» из Дюссельдорфа, когда её главному тренеру Хансу-Дитеру Типпенхауэру исполнилось 35 лет и 250 дней.

Этот трофей также стал первым для бывшего главного тренера московского «Спартака» в профессиональной карьере. Ранее он побеждал лишь в товарищеских турнирах.

Став главным тренером «РБ Лейпциг» в декабре 2021 года, Доменико Тедеско сумел поднять клуб с 11-го на 4-е место в Бундеслиге, вывести команду в полуфинал Лиги Европы и завоевать Кубок Германии.