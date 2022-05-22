Капитан «Фиорентины» Бираги: мы обещали Давиде Астори, что вернём клуб в еврокубки

Капитан «Фиорентины» Кристиано Бираги после победы в матче 38-го тура Серии А с «Ювентусом» (2:0) поделился эмоциями от выхода команды в Лигу конференций.

«Нелегко подобрать слова после трудного сезона, в котором нам пришлось всё начинать с нуля. Мы вернули атмосферу, которую Флоренция не чувствовала много лет. В последних играх было несколько обидных ошибок, потому что мы не привыкли играть под таким давлением. Возможно, это судьба, что мы должны были сделать это именно в игре с «Ювентусом». После смерти Давиде Астори, мы поклялись, что вернём «Фиорентину» туда, куда он хотел, — обратно в еврокубки», — приводит слова Бираги Sky Sport Italia.

Благодаря победе в матче с «Ювентусом» и поражению «Аталанты» в игре с «Эмполи» флорентийцы обеспечили себе участие в еврокубках впервые с сезона-2016/2017.

В марте 2018 года капитан «фиалок» Давиде Астори скончался во сне накануне матча с «Удинезе».