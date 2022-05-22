Кофрие заработал 4 пенальти в ворота «Спартака» и повторил антирекорд за сезон в РПЛ

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие сыграл рукой в своей штрафной в матче 30-го тура с «Химками» (1:2), что привело к назначению пенальти в ворота красно-белых. Это уже 4-й пенальти в ворота «Спартака» в сезоне-2021/2022, который был назначен после фола Кофрие. Бельгийский защитник повторил антирекорд РПЛ по количеству заработанных пенальти за сезон в ворота своей команды. Об этом сообщает Opta Sport.
За последние 10 лет лишь два игрока зарабатывали столько же 11-метровых в ворота своих команд за сезон в Российской Премьер-Лиге – Владимир Рыков в сезоне-2014/2015, выступавший за московское «Торпедо», а также Соломон Кверквелия, в сезоне-2020/2021 выступавший за волгоградский «Ротор».
При этом Максимилиано Кофрие провёл лишь 17 матчей в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги.
- 22 мая 2022
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