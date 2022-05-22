Почеттино прокомментировал продление контракта Мбаппе с «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал продление контракта с нападающим Килианом Мбаппе. Новое соглашение футболиста рассчитано до 2025 года.



«Я узнал о продлении контракта за несколько минут до официального объявления. Это очень важный шаг для клуба, мы очень рады. Я следил за ходом переговоров, были разные этапы. Мы действительно гордимся профессиональным развитием Килиана. Раньше его постоянно критиковали, потому что Мбаппе не всегда удавалось полностью раскрыть свой потенциал, поэтому я очень доволен его прогрессом. Продление контракта с Мбаппе — результат работы президента и всего клуба. Килиан действительно отождествляет себя с клубом и городом», — приводит слова Почеттино L'Equipe.